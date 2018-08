Riapre ponte Ostia-Fiumicino

ROMA, 23 AGO - Entro mercoledì prossimo il ponte della Scafa, che collega Ostia ed il suo entroterra con Fiumicino e l'aeroporto, chiuso da lunedì scorso per "criticità" strutturali", potrà essere riaperto a senso unico alternato peri soli veicoli leggeri, a partire dalle auto. Sarà stop invece ai mezzi pesanti, ad eccezione delle ambulanze ed auto mediche, e pedoni. Riguardo i lavori di consolidamento del Ponte, per il quale ancora non è possibile stimare i tempi di realizzazione, all'orizzonte, prende campo sempre più l'ipotesi, come soluzione provvisoria, della costruzione di un ponte militare sul Tevere, che alleggerisca il traffico che si verrà a creare con il senso unico alternato. Tradotto: i lavori di manutenzione richiederanno alcuni mesi di tempo e quindi si fa largo una situazione che ricorda quella della primavera del 1974, quando in soli 4 giorni, l'esercito realizzò un ponte galleggiante fatto di barche.