12enne accoltella la madre nel Pavese

PAVIA, 24 AGO - Ha accoltellato a un braccio la madre, che non voleva dargli 20 euro per ricarica del telefonino, procurandole serie lesioni ai tendini. Per questo un dodicenne è stato segnalato dalla polizia di Pavia al Tribunale dei Minori di Milano. La vicenda è accaduta in un paese dell'hinterland. Un fatto avvenuto, secondo i primi accertamenti, in un contesto di disagio sociale ed economico. Dopo l'ennesima richiesta del ragazzino di avere i soldi per ricaricare lo smartphone e il conseguente rifiuto della madre, tra i due è scoppiata una violenta lite. In base alle indagini effettuate dalla Polizia, il 12enne a quel punto ha afferrato un coltello da cucina ed ha ferito la madre al braccio. La donna perdeva molto sangue: è stato subito chiesto l'intervento del 118. Ai soccorritori lei ha raccontato inizialmente di essersi ferita da sola mentre stava cucinando; poi, ricoverata in ospedale, ha cambiato la sua versione, spiegando che era stato il figlio 12enne a vibrarle la coltellata al braccio.