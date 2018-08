"Fa troppa ombra" e trapana albero

ROMA, 24 AGO - Ha tentato di far morire un albero in una strada del centro di Roma, sotto casa, perché "faceva troppa ombra". Un romano di 80 anni è stato denunciato per danneggiamento dalla polizia locale nella Capitale. Gli agenti lo hanno sorpreso nel quartiere Prati in via Tommaso Campanella mentre trapanava il tronco, a cui aveva già fatto diversi fori, probabilmente per iniettare all'interno dell'acido e far morire lentamente la pianta, di fusto medio. Ma si trattava solo dell'ultimo dei vari tentativi dell'uomo, che abita in un palazzo nelle vicinanze e le ha tentate tutte per sbarazzarsi dell'albero, a cui aveva fatto anche un taglio circolare profondo. "Mi dava fastidio, faceva troppa ombra", si è giustificato l'uomo di fronte agli agenti. Sul posto è intervenuto in seguito il personale dei servizi ambientali di Roma Capitale, per verificare lo stato dell'albero e monitorarlo.