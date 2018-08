Migranti: blog M5S, Ue ci prende in giro

ROMA, 25 AGO - "Sono giornate molto dure, sono giornate molto difficili, la vita umana viene prima di tutto e quindi credo sia fondamentale quello che stiamo facendo per garantire la sicurezza di quei migranti che sono ancora sulla nave Diciotti. Allo stesso tempo, si è evidenziato come l'Europa sia molto egoista, sia brava a parole ma nei fatti sparisce, anzi, ci prende in giro. Quindi dobbiamo assolutamente rimanere uniti, pronti a combattere e a difendere il nostro futuro, il nostro Paese, perché se siamo nell'Europa deve esserci una cooperazione, non possono esserci soltanto vincoli per il nostro Paese". E' quanto si legge in un post pubblicato sul blog delle Stelle dal sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni. "E sono totalmente d'accordo con Luigi Di Maio: noi dobbiamo continuare a farci valere e rispettare e a fare le valutazioni del caso. Abbiamo preso degli impegni coi cittadini e dobbiamo rispettarli", spiega Buffagni.