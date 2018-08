'Stesa' a Napoli, spari contro Ps

NAPOLI, 27 AGO - Una 'stesa' mentre i poliziotti intervengono per un furto di uno scooter. Poi l'inseguimento, durante il quale i malviventi, che avevano esploso i colpi in aria, sparano anche contro gli agenti. Secondo quanto accertato dalla Polizia di Stato è successo questo la scorsa notte a San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli. E' in viale Dieci Mure che dopo l'una di notte gli agenti del commissariato San Giovanni sono intervenuti su segnalazione del 113: era stata individuata la presenza tramite sistema satellitare di uno scooter Honda Sh 125 rapinato poco prima in via Marina. Mentre gli agenti, arrivati sul posto, stavano parlando con la vittima, improvvisamente alle loro spalle due individui vestiti di scuro a bordo di uno scooter SH 300, sfrecciando su via delle Metamorfosi, hanno esploso in aria diversi colpi di pistola. Durante l'inseguimento i malviventi hanno anche sparato contro gli agenti; i due malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce.