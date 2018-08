Sanità, "rimandata a casa con frattura"

ORISTANO, 27 AGO - Rimandata a casa con un'ambulanza nonostante una frattura all'omero, nausea e vomito. E' successo a Paulilatino, piccolo paese dell'Oristanese, a una signora di 74 anni, che la mattina del 14 agosto è caduta mentre si trovava fuori casa per fare la spesa. Lo denuncia il sindaco di Paulilatino ed ex consigliere regionale, Domenico Gallus, che ha deciso di segnalare il caso di malasanità in una conferenza stampa. La mattina della vigilia di Ferragosto la donna è stata soccorsa da un vicino che l'ha accompagnata all'ospedale di Ghilarza (Oristano). Qui le è stata riscontrata la frattura e per questo è stata mandata a Oristano, in ortopedia, dove il medico del reparto ha consigliato il ricovero. La donna, però, lo ha rifiutato. Di nuovo a casa, l'anziana si è sentita male. La 74enne vive da sola e non ha parenti, e a quel punto i vicini hanno chiamato i servizi sociali che l'hanno trovata a letto con nausea e mal di testa.