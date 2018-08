Turista shock, bastonate da albergatore

AOSTA, 28 AGO - Preso a bastonate da un albergatore di Aosta mentre cercava un bagno per la figlia di sette anni. L'episodio shock viene segnalato in una recensione su Tripadvisor da una turista di Città del Capo, in Sud Africa, che racconta la disavventura capitata a suo marito. "Abbiamo chiesto all'hotel Mignon se nostra figlia potesse usare il bagno visto che era disperata. (L'albergatore - ndr) ha rifiutato e ha detto che non eravamo ospiti. Mia figlia stava per bagnarsi e mio marito l'ha portata nel posto che ha trovato più lontano dall'albergo per fare il suo urgente bisogno. L'uomo si è presentato con un bastone e ha picchiato mio marito sulla schiena causandogli un grave infortunio". Sempre su Tripadvisor il proprietario dell'hotel Paolo Maccari replica: "il papà con la figlia hanno girato l'angolo dell'albergo per fare i loro bisogni, gente del genere dovrebbe vergognarsi, altro che criticare il nostro comportamento".