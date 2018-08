Agricoltore muore sbalzato da trattore

NUORO, 28 AGO - Ancora una morte bianca nelle campagne. Un agricoltore di 52 anni, Salvatore Carboni di Meana Sardo (Nuoro), è morto in un dirupo dopo essere stato sbalzato dal suo trattore. L'uomo, che lavorava nell'azienda agricola di sua proprietà nelle campagne del paese, a causa della forte pendenza del terreno non è riuscito a controllare il mezzo che ha iniziato a rotolare. Dopo essere stato sbalzato dall'abitacolo è morto per i pesanti traumi riportati nella caduta nel dirupo sottostante. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del medici del 118 di Sorgono. Sul posto è atterrato inutilmente anche l'elisoccorso del 118 e sono arrivati anche i vigili del fuoco. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Tonara.