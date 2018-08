Cade albero a Caserta, senegalesi feriti

CASERTA, 28 AGO - Due immigrati senegalesi sono rimasti feriti, a Caserta, in seguito alla caduta di un albero. L'episodio si è verificato nella centrale via G.M. Bosco. Uno dei due stranieri ha riportato ferite lievi, l'altro è stato condotto all'ospedale di Caserta e dimesso con prognosi di 15 giorni per un trauma alla spalla e altre contusioni. I due uomini, secondo quanto accertato dalla Polizia Municipale del capoluogo diretta da Luigi De Simone, erano venditori ambulanti e stavano trasportando un carrello con dentro della merce. Il grosso albero è caduto adiacente al marciapiede, all'altezza di una discesa che immette nei garage di un palazzo, colpendo i due senegalesi. Dai primi accertamenti realizzati, sembra che l'albero possa essere caduto per alcuni lavori di scavo fatti qualche mese fa nelle vicinanze, che potrebbero averne danneggiato le radici.