Precipita velivolo,salvi pilota e moglie

MINERVINO MURGE (BARLETTA-ANDRIA-TRANI), 28 AGO - Il pilota di un aereo superleggero, che era decollato dall'avio superficie della tenuta 'Tannoja', nel territorio di Andria, nei pressi di Castel del Monte, ha compiuto un atterraggio di emergenza, a causa di un'avaria, nel territorio di Minervino Murge. Il pilota ha riportato leggere escoriazioni; illesa la moglie, anche lei a bordo del velivolo. L'incidente, sul quale sono in corso indagini, è avvenuto nella tarda mattinata di ieri - ma solo oggi se ne è avuta notizia - nelle campagne di Minervino. L'avaria sarebbe stata causata dalla improvvisa perdita di una delle eliche. La persona al comando, un uomo di 54 anni originario di un centro nella provincia di Macerata, è riuscita a individuare una zona in cui atterrare in sicurezza. Per lui i medici del punto di primo intervento di Minervino Murge hanno disposto una diagnosi di tre giorni di guarigione a causa di alcune escoriazioni. Illesa sua moglie, una donna originaria della Polonia, di 42 anni.