Salvini-Orban: parte corteo, noi 15 mila

MILANO, 28 AGO - Sono alcune migliaia le persone che stanno partecipando alla manifestazione 'Europa senza muri' in piazza San Babila a Milano, per protestare contro il vertice in corso tra il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il premier ungherese, Viktor Orban. Gli organizzatori dal palco della manifestazione hanno dato una prima stima dei partecipanti, dicendo che ci sono 15 mila persone in piazza. Intanto, una parte dei manifestanti si è staccata da piazza San Babila e si sta dirigendo in corteo lungo corso Venezia in direzione di piazza Oberdan. Aprono il corteo con canti e balli un gruppo di rifugiati e richiedenti asilo con la maglietta gialla e la scritta Love, Trumps, Hate, c'è anche un cartello con la scritta 'Salvini ministro dell'Inferno'. Al corteo partecipano anche gli esponenti dei centri sociali.