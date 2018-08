Basilicata: Lasorella candidata con Luci

POTENZA, 29 AGO - La giornalista Carmen Lasorella "scende in partita" per la corsa alla presidenza della Regione Basilicata - dove si voterà tra dicembre e gennaio prossimi - con il progetto "LUCi - Lucani insieme" presentato stamani a Potenza, in una conferenza stampa in cui ha evidenziato che non farà "alleanze con chi ha portato questa terra alla situazione di degrado in cui si trova. Gli altri partiti? Noi - ha ribattuto - siamo vicini alla comunità lucana e puntiamo su competenza, passione e idee". Rispondendo alle domande dei giornalisti, Lasorella ha inoltre detto di essere stata "perseguitata" dalle notizie di stampa su una sua possibile candidatura con il Movimento cinque stelle e che "la scelta civica è necessaria nel momento in cui la politica si dimostra inadeguata e colpevole".