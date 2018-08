Padre e figlio morti in incidente A1

ORVIETO (TERNI), 29 AGO - Padre e figlio di una decina d'anni, originari della provincia di Caserta, sono morti in un incidente avvenuto lungo l'A1, tra i caselli di Orvieto e Fabro, in direzione nord, dopo uno scontro tra l'auto sulla quale viaggiavano e un mezzo pesante. Con loro c'era anche la madre del piccolo e moglie dell'uomo, rimasta ferita non gravemente e trasportata in stato di choc all'ospedale di Orvieto. La donna è riuscita ad uscire dall'auto poco prima che il mezzo prendesse fuoco, grazie all'aiuto di una pattuglia della polizia stradale arrivata sul posto subito dopo l'incidente. Un agente, nel frangente, ha riportato lievi ustioni. In base a quanto accertato finora dalla polstrada, l'autoarticolato, che trasportava pasta, ha improvvisamente sbandato, agganciando con il rimorchio l'auto, che in quel momento lo stava sorpassando. Illesi il conducente del mezzo pesante e la donna che viaggiava con lui. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il pm di turno.