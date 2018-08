Carfagna, tema è come spendere meglio

ROMA, 29 AGO - "Il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio e la ministra per il Sud Barbara Lezzi smentiscono il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e "rottamano" le sue linee guida per la Legge di Bilancio, annunciando lo sforamento dei parametri europei del 3% tra deficit e pil. Giocano col fuoco in un momento complicato, nel quale l'Italia appare politicamente più isolata che mai". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia. "Ma soprattutto dimostrano una totale assenza di visione: è una pia illusione - prosegue - pensare che i problemi italiani si risolvano spendendo di più, la vera sfida è spendere meglio in servizi, welfare e infrastrutture. Fare più debito si traduce sempre, prima o poi, in più tasse. E noi a questo siamo e saremo fermamente contrari".