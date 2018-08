Speranza, stop gioco delle tre carte

ROMA, 29 AGO - "Con il rallentamento della crescita economica la questione sociale diventa una priorità assoluta". Così il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. "Basta con i giochi delle tre carte e con la propaganda sulla pelle degli italiani, il governo illustri chiaramente le misure che intende adottare per far tornare il Paese alla crescita. E' finito il tempo dei post e dei tweet, con questi non si governa una potenza economica come l'Italia", aggiunge Speranza.