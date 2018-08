Velivolo disperso sulle Alpi

AOSTA, 30 AGO - Un aereo da turismo con due persone a bordo risulta disperso tra Valle d'Aosta e Savoia (Francia), nell'area del Monte Miravidi. Il velivolo, decollato in Germania e diretto a Marsiglia, non è arrivato a destinazione. Le ricerche sono in corso e per il momento hanno dato esito negativo. L'elicottero della protezione civile della Valle d'Aosta ha eseguito una ricognizione nella zona del Col du Breuil (La Thuile), in seguito alla segnalazione da parte del Soccorso aereo di Poggio Renatico-Ferrara di un messaggio Sos partito - secondo quanto si è appreso - proprio dal velivolo disperso. Le ricerche si sono concentrate sul versante italiano, nella zona compresa tra la cresta del Col du Breuil e la strada statale 26 del Piccolo San Bernardo e sul versante francese, dove opera un elicottero di Lione. Erano due gli aerei partiti dalla Germania e diretti a Marsiglia. Le persone a bordo del velivolo giunto a destinazione hanno riferito di essersi divise dall'altro equipaggio dopo aver trovato maltempo.