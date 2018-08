Furti hotel, turista smaschera cameriera

RICCIONE (RIMINI), 30 AGO - Una cameriera in servizio ai piani di un hotel di Riccione è stata denunciata dai carabinieri per furto. La donna, 47enne napoletana, è indagata per aver rubato alcuni portafogli degli ospiti e già in passato era stata allontanata da altri alberghi per episodi analoghi. A smascherarla è stato un turista tedesco, derubato di 300 euro. Il turista con una microcamera all'interno della stanza ha ripreso la 47enne che, dopo aver riassettato ha aperto il portafoglio e ha prelevato denaro. Il turista si è rivolto ai carabinieri, che hanno piazzato nuove microspie nella camera incastrando la cameriera.