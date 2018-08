Maxi-sequestro marijuana largo Otranto

OTRANTO (LECCE), 30 AGO - Maxi-sequestro di droga al largo delle coste del Salento dove all'alba di oggi militari del Roan della Guardia di finanza di Bari hanno arrestato due presunti scafisti di nazionalità albanese, di 30 e 36 anni, intercettati mentre erano a bordo di un motoscafo al largo dei laghi Alimini, a nord di Otranto. Nel natante sono stati rinvenuti 7 quintali di marijuana.Provenienti presumibilmente dall'Albania, i conducenti dell'imbarcazione non si sono fermati all'alt dei militari tentando di riprendere il largo, ma il motoscafo è stato inseguito dalle motovedette veloci del reparto ed è stato raggiunto e abbordato. A bordo sono stati trovati 32 colli pieni di sostanza stupefacente tipo marijuana confezionata in involucri di varie dimensioni, per un peso complessivo di oltre 700 chili. Una quantità che al mercato clandestino - secondo gli investigatori - avrebbe fruttato al dettaglio quasi sette milioni di euro.