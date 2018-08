Scontro a Viareggio, un morto e 5 feriti

VIAREGGIO (LUCCA), 30 AGO - Una donna, 50 anni, di origine romena ma residente a Lecce, è deceduta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto al casello autostradale dell'A12 a Viareggio. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Una è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Gli altri 3 feriti sono stati trasferiti all'ospedale Versilia: uno in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita, gli altri due in codice giallo. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto: una Mercedes, una Dacia e una Nissan. La 50enne viaggiava sul sedile posteriore della Dacia dove c'erano altre due persone di Massa. Subito soccorsa è morta poco dopo. Sul posto, oltre al Pegaso, sono intervenuti l'automedica e le ambulanze della Croce Verde e della Cri di Viareggio e gli agenti della polizia stradale.