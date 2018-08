Caporalato: sequestrati furgoni e auto

BARI, 31 AGO - Due furgoni e un'auto utilizzati per il trasporto di braccianti agricoli stranieri sono stati sequestrati dai carabinieri nella provincia di Foggia. A Manfredonia, nella campagna di Bordo Mezzanone, i militari hanno sequestrato un furgone con targa bulgara e senza documenti su cui viaggiavano numerosi braccianti. Alla vista dei militari, conducente e passeggeri sono fuggiti nelle campagne abbandonando il mezzo movimento e costringendo i carabinieri a fermarlo con non poche difficoltà. A San Marco in Lamis, invece, nel corso di controlli sui luoghi di lavoro, sono stati sequestrati due mezzi verosimilmente utilizzati da braccianti agricoli che, secondo gli accertamenti degli investigatori, erano assunti in modo irregolare. Si tratta di un furgone Fiat Ducato cassonato, modificato con l'aggiunta di quattro panche di legno per trasportare un numero elevato di braccianti, e di una vecchia Opel Astra.