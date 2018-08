Gdf blocca barca con sette migranti

CAGLIARI, 31 AGO - Sono stati raggiunti e bloccati da una motovedetta del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza i sette migranti algerini avvistati a bordo di una barca in legno nella tarda mattinata di oggi a largo delle coste sud-occidentali della Sardegna. Il barchino è stato prima segnalato da un elicottero delle Fiamme gialle a tre miglia da capo Teulada e poi raggiunto da una motovedetta che ha trasportato i sette occupanti in porto a Sant'Antioco. Sono stati identificati, visitati e trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Si tratta del secondo tentativo di sbarco in poche ore: altri cinque migranti algerini, tra i quali una donna erano arrivati durante la notte.