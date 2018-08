Scontro tra richiedenti asilo, un ferito

NICOTERA (VIBO VALENTIA), 31 AGO - Un richiedente asilo di nazionalità nigeriana è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Vibo Valentia per le ferite riportate in uno scontro con un altro richiedente asilo suo connazionale avvenuto vicino al centro Cas di Nicotera dove i due sono ospiti. Abuo Onyekekachi, di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri della Compagnia di Tropea. Il litigio poi degenerato, secondo quanto accertato dai militari, è iniziato a bordo di un treno. La vittima, che viaggiava senza biglietto, ha litigato con il controllore. Il fermato, invece, è intervenuto a difesa del dipendente delle Ferrovie dello Stato. Il litigio tra i due nigeriani è proseguito dalla stazione fino nelle vicinanze del centro Cas dove i due si sono affrontati, la vittima con un bastone ed il fermato con una bottiglia di vetro rotta. Ad avvertire i carabinieri di Nicotera e Nicotera Marina è stato il 118 dopo che la vittima si è presentata con profondi tagli sui polsi.