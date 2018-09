Malore turista su Torre, salvato da VVf

PISA, 1 SET - Momenti di apprensione, e code molto lunghe nel pomeriggio, all'ingresso del monumento per il soccorso a un turista straniero che si è sentito male mentre si trovava al quarto anello della Torre pendente, a Pisa. L'uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco specializzati nel soccorso speleo alpinistico fluviale che lo hanno riaccompagnato all'ingresso e consegnato al personale del 118 che lo ha poi trasferito in ambulanza all'ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per consentire le operazioni di salvataggio senza intralci, tuttavia, le visite al monumento sono state temporaneamente interrotte provocando la formazione di lunghe code, mentre migliaia di turisti sulla piazza hanno seguito le spettacolari operazioni di salvataggio. Non appena il turista è stato accompagnato fuori dal monumento le visite sono riprese regolarmente.