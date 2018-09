Di Battista, Pd è morto, ok governo

MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 2 SET - Per formare un Governo "il Pd non si è neanche posto il problema di porsi al tavolo nostro. Io dico, 'Grazie a Dio', perché il Pd è un partito morto". Lo ha detto Alessandro Di Battista di M5s in collegamento audiovideo dal Guatemala con la festa del Fatto a Marina di Pietrasanta (Lucca) dopo aver detto "sostengo questo Governo con la Lega, anche perché se riandavamo al voto riprendevamo gli stessi voti con questa legge elettorale. Non c'era alternativa".