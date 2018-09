Centinaio, Ue minaccia golpe finanziario

ROMA, 2 SET - "A livello internazionale c'è una particolare attenzione da parte degli investitori finanziari e, in generale, da parte di chi non vede di buon occhio il governo del cambiamento Lega-5 Stelle", lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e turismo, Gianmarco Centinaio, nella trasmissione "Notizie Oggi di Canale Italia 83. "Lo spread - ha proseguito il ministro - sembra un avvertimento da parte di burocrati europei e speculatori che, in modo più o meno velato, stanno minacciando il Governo italiano con un golpe finanziario: state attenti che vi facciamo cadere quando vogliamo. Per queste persone la volontà degli italiani non conta nulla".