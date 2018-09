Maltempo: deraglia treno, nessun ferito

ROMA, 03 SET - Tragedia sfiorata stamani sulla linea ferroviaria Orte-Viterbo fra Montefiascone e Grotte S. Stefano, in provincia di Vitebo. A causa del maltempo, nei pressi di un passaggio al livello, sono arrivati detriti sui binari e i primi due carrelli del locomotore di un treno regionale Viterbo - Roma sono deragliati. Nessuno tra i 150 viaggiatori a bordo è rimasto ferito. La linea ferroviaria è stata momentaneamente sospesa in quel tratto. Sul posto per i rilievi la polizia ferroviaria con la polizia scientifica. Gli accertamenti sono terminati da poco. Secondo quanto si è appreso, a bordo del primo vagone c'erano circa 20 persone. Sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus per far proseguire il viaggio ai passeggeri del treno.