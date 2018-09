Sgomberi: Sala, non siamo contrari

MILANO, 3 SET - "Noi non siamo certamente contrari agli sgomberi quando si possono fare, anzi nell'ultima nostra fase ne abbiamo fatti eccome. Però rimane il fatto che in ogni sgombero bisogna esaminare la condizione degli occupanti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la circolare del Viminale contro le occupazioni abusive, a margine della commemorazione della morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. "Quando ci sono minori, persone con gravi disagi, non si può che tenerne conto. La nostra linea non cambia - ha concluso -: siamo certamente favorevoli a ristabilire la legalità ma non possiamo girarci dall'altra parte rispetto al bisogno. Ogni singolo caso va valutato".