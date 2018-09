'Aggredito per razzismo', denuncia su Fb

TORINO, 3 SET - Strattonato e colpito con "pugni e calci" per avere preso le difese di una persona di colore. E' quanto denuncia via Facebook il centro sociale Askatasuna, a Torino, riportando il resoconto della vittima dell'aggressione, un giovane italiano. L'episodio si sarebbe svolto ieri al passaggio di un autobus della linea 33 che in quel momento era particolarmente affollato. Due ragazzi, alla vista del giovane straniero, avrebbero detto "questo negro di m ... non dovrebbe salire". "Io - è il racconto - non ho fatto finta di niente ma sono intervenuto chiedendo loro 'qual è il problema? Se fosse stato un ragazzo bianco poteva salire?'. A quel punto uno dei due mi ha aggredito con pugni e calci, strappandomi la camicia, per fortuna senza provocarmi gravi danni. I due alla fine da bravi vigliacchi si sono dati alla fuga". "In questo periodo in cui il chiacchiericcio razzista viene sempre più legittimato a reti unificate - è il commento di Askatasuna - è importante fare ognuno la nostra parte".