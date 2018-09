Libia: Salvini, no interventi militari

ROMA, 3 SET - "Escludo interventi militari che non risolvono nulla. E questo dovrebbero capirlo anche altri". Lo afferma il vicepresidente e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi. "L'Italia -ha aggiunto - deve essere la protagonista della pacificazione in Libia. Le incursioni di altri che hanno altri interessi non devono prevalere sul bene comune che è la pace".