Ferisce ex compagno, si è costituita

BARI, 04 SET - Si è costituita la scorsa notte, ed è stata arrestata dai carabinieri, Concetta Mininni la donna di 31 anni che ieri sera ha ferito al gluteo con un colpo di pistola l'ex convivente, sparandogli per strada nel quartiere Libertà a Bari. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato l'arma, una pistola calibro 9, detenuta illegalmente. La donna è accusata di lesioni personali aggravate e detenzione illegale di munizioni e armi. L'uomo, che ha 35 anni ed è stato ferito in modo lieve, era stato in passato denunciato dalla donna per atti persecutori.