Scuola: campanella per 92 mila studenti

BOLZANO, 4 SET - Riprendono il 5 settembre le lezioni per oltre 92 mila studenti altoatesini. Numeri in crescita per le scuole di tutti e tre i gruppi linguistici. Sono 92.302, quasi 900 in più rispetto all'anno scorso, gli studenti altoatesini che torneranno sui banchi di scuola. Di questi, 22.474 frequenteranno le scuole in lingua italiana, 66.575 quelle in lingua tedesca e 3.253 quelle in lingua ladina. Per le scuole di tutti e tre i gruppi linguistici, le cifre degli iscritti fanno registrare una crescita rispetto all'anno precedente. All'inizio di settembre 2017, infatti, i bambini e ragazzi che frequentavano le scuole in lingua italiana erano 22.072, per le scuole in lingua tedesca il dato si attestava a quota 66.180, mentre gli iscritti alle scuole ladine erano 3.178, per un totale di 91.430 studenti.