Franchi, incertezza su nuovo commissario

ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 4 SET - "Il mandato dell'attuale commissario per la ricostruzione scade l'11 settembre, ma non sappiamo ancora chi sarà il nuovo incaricato dal Governo e se l'incarico attuale verrà prorogato". L'allarme, già lanciato nelle scorse settimane dalle zone terremotate della provincia di Ascoli Piceno, è stato ribadito oggi dal vice sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi. "Ieri mattina abbiamo ricevuto in Comune la visita del commissario Paola De Micheli che è venuta a salutarci, ma anche a sincerarsi della situazione. Ha visitato il nuovo stabilimento dell'Unimer, azienda di fertilizzanti che ha deciso di restare nella zona industriale di Pescara del Tronto; entrerà a pieno regime nel 2019" dice Franchi. Non ci sarebbe accordo fra M5s e Lega sul nome del nuovo commissario per la ricostruzione, con uno stallo che amplifica i ritardi. "Manca una sola settimana alla scadenza del mandato di De Micheli, che dovrà essere prorogato di 45 giorni se non viene nominato il nuovo commissario".