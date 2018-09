Da 24 settembre riapre Ponte della Scafa

FIUMICINO, 4 SET - Il Ponte della Scafa sarà riaperto al traffico leggero, ai mezzi di soccorso e al trasporto pubblico locale in entrambi i sensi di marcia da lunedì 24 Settembre. Ad annunciarlo, in una nota, è il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine di una riunione tecnica che si è svolta questa mattina presso gli uffici della Regione con tutti gli enti istituzionali ed i soggetti coinvolti. "Grazie al lavoro messo in campo dai tecnici di Astral - aggiunge Zingaretti - e da tutti i soggetti istituzionali, siamo in grado di garantire la riapertura di un'infrastruttura strategica per la mobilità di migliaia di cittadini di Fiumicino e Ostia che ogni giorno attraversano il Ponte della Scafa per andare a scuola, al lavoro o per raggiungere l'aeroporto intercontinentale Leonardo Da Vinci. La riapertura del ponte consentirà di alleviare i disagi di questi giorni e allo stesso tempo impone un'accelerazione dei tempi di realizzazione del nuovo ponte della Scafa già appaltato dal Comune di Roma".