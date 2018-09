Libia: Bernini, Governo consulti Francia

ROMA, 4 SET - "Il governo italiano faccia immediatamente i dovuti passi in Europa e con la Francia in particolare per ristabilire l'equilibrio politico e istituzionale in Libia minato e a rischio per gli scontri in atto. Intanto, chiediamo che riferisca con urgenza in Parlamento su quanto accade in Libia". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "La convocazione di una riunione per oggi a Tripoli da parte di Unsmil, la missione dell'Onu in Libia - aggiunge la capogruppo - va nella direzione giusta e ci auguriamo abbia successo, assente ingiustificata è invece l'Europa" davanti "ad una crisi che può determinare una nuova destabilizzazione politica della Libia e un nuovo massiccio esodo di migranti verso le coste dell'Italia che va assolutamente scongiurato. E' quanto mai urgente che il governo italiano svolga con determinazione anche una consultazione con la Francia per ristabilire l'equilibrio politico e istituzionale in Libia", conclude Bernini.