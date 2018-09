Incendio Bologna, montate le prime travi

BOLOGNA, 4 SET - Sono state installate la scorsa notte a Borgo Panigale le prime quattro travi necessarie a garantire il sostegno del nuovo viadotto sul raccordo autostradale di Casalecchio di Reno, in seguito al crollo per l'incendio e l'esplosione del 6 agosto scorso. Per svolgere il lavoro, Autostrade per l'Italia ha dovuto chiudere il raccordo, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l'allacciamento con la A14 Sud, dalle 22 di lunedì alla 6 di oggi. In tutto le travi, realizzate dall'azienda Ged della provincia di Teramo, saranno una dozzina e le ultime dovrebbero essere consegnate l'11 settembre, per essere montate nei giorni successivi. La tabella di marcia del cantiere per il momento sembra essere rispettata, con l'obiettivo è di terminare i lavori entro metà ottobre, a poco più di due mesi dall'esplosione.