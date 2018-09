M5S, ddl anticorruzione è storico

ROMA, 4 SET - "Il sistema funziona: è un circolo virtuoso che si stringe come una morsa attorno ai corrotti, i quali saranno circondati e non avranno scampo". Così il capogruppo M5S a Montecitorio Francesco D'Uva commenta il ddl anticorruzione a cui sta lavorando il governo. "Le norme sono di portata rivoluzionaria e storica: tendono proprio a realizzare l'effetto di cui parla l'ex procuratore: scoprire i casi di corruzione - prosegue - attraverso strumenti efficaci come l'agente 'infiltrato' e l'iniziativa d'ufficio dei magistrati in occasione di episodi di corruzione o istigazione alla corruzione tra privati ed appropriazione indebita aggravata. L'aumento delle pene poi, a nostro avviso, non solo è utile a creare il massimo effetto deterrente, ma in alcuni casi può consentire anche di applicare la custodia cautelare in carcere ed effettuare intercettazioni", conclude D'uva.