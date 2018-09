Pd sposta piazza dal 29 al 30 settembre

ROMA, 5 SET - La manifestazione del Pd "Per l'Italia che non ha paura", inizialmente fissata per il 29 settembre, è stata spostata il giorno successivo, 30 settembre. L'appuntamento è confermato a Roma alle 14 a piazza del Popolo. Lo si legge in una anticipazione del documento per la manifestazione. La decisione è stata presa per evitare la concomitanza con il derby Roma-Lazio previsto sabato pomeriggio nella Capitale. "Scendiamo in piazza - si legge nel documento - per costruire un'alternativa alla politica dell'odio, del declino, dell'isolamento e della paura. Scendiamo in piazza perché tante persone vogliono un Paese diverso: più giusto, più forte, più solidale, aperto al mondo e al futuro". "Le paure e le preoccupazioni che hanno i cittadini - prosegue il testo - vanno riconosciute e possono essere superate soltanto insieme; soltanto unendo le forze perché nessuno si senta solo. Scendiamo in piazza perché costruire questa alternativa democratica è il nostro impegno".