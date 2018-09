Renzi, scandalosa nomina di Giarrusso

ROMA, 5 SET - "Una vergogna dopo l'altra: questi sono i Cinque Stelle al Governo. La vicenda della ex Iena Dino Giarrusso è scandalosa". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. "Questo signore - si legge nel post dell'ex premier - lavorava alle Iene, programma con il quale ha collezionato figuracce storiche come quella con il regista Brizzi, ingiustamente accusato di violenza, o con il professor Burioni sui vaccini. Non contento, ha scelto la strada della politica: si è candidato, naturalmente coi Cinque Stelle e non è stato eletto. Ma quelli che urlano contro la Casta sono i primi a farsi sistemare dal potere. E allora Giarrusso prima è stato piazzato in un ufficio stampa alla Regione Lazio, poi al Governo. E che gli fanno fare? Gli fanno controllare i concorsi universitari, perché 'lavorava alle Iene'. Alla faccia del merito!". "Amici - conclude Renzi - ma davvero pensavate possibile allearsi con questi?".