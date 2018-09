Saluto romano a funerali: esposto M5s

SASSARI, 5 SET - "Cordoglio per la famiglia del professor Giampiero Todini, che ho conosciuto quando ero studente a Giurisprudenza, ma ciò che è successo domenica scorsa sul sagrato della chiesa di San Giuseppe deve essere vagliato attentamente dall'autorità giudiziaria". Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri, motiva l'esposto-denuncia che ha presentato oggi in Procura a Sassari, dopo la bufera politica e mediatica sul saluto fascista che ha accompagnato i funerali del docente sassarese Giampiero Todini. A firmare l'esposto insieme a Licheri anche il deputato pentastellato Mario Perantoni. "Quando un parlamentare della Repubblica italiana vede un gruppo di cittadini che si schiera in atteggiamento militare su una pubblica via e qualcuno impartisce loro l'ordine dell'attenti e del saluto fascista, deve sentire il dovere di informare la magistratura - spiega il senatore 5 stelle - Spetterà poi ai giudici verificare se nei fatti accaduti sussistano profili di illiceità".