Viminale, telecamere in asili e ospizi

ROMA, 5 SET - "Il Viminale è al lavoro per prevedere la videosorveglianza negli asili nido, così come nelle strutture socio-assistenziali che ospitano anziani e disabili". Lo annunciano i sottosegretari Stefano Candiani e Nicola Molteni. "Il progetto - aggiungono - è una storica battaglia della Lega. L'obiettivo, come già stiamo facendo in altri campi come l'immigrazione, è passare dalle parole ai fatti". E parte anche, in 15 città, il progetto scuole sicure contro lo spaccio di droga nei pressi degli istituti di cui restano vittime anche molti minorenni. Il piano, finanziato con 2,5 milioni di euro per aumentare la video-sorveglianza, campagne di informazione e l'assunzione di vigili urbani, prevede anche il daspo urbano, cioè un divieto di avvicinamento, per chi viene pizzicato a spacciare.