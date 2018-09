Incendio Bologna, 464 richieste danni

BOLOGNA, 5 SET - Le richieste di risarcimento per i danni subiti nell'incidente con esplosione in A14 il 6 agosto a Bologna sono salite a 464. Lo comunica Allianz Spa, compagnia assicuratrice dell'autocisterna coinvolta della società Fratelli Loro, spiegando che gran parte delle richieste riguardano abitazioni private, seguite da lesioni personali e danni ad attività commerciali. Allianz ha già provveduto a risarcire 124 danneggiati e sta proseguendo a velocizzare ulteriori rimborsi nell'interesse delle persone rimaste coinvolte. La Compagnia ricorda che, oltre al numero verde 800-686868, utile per segnalare le richieste di risarcimento, è possibile rivolgersi allo sportello dedicato alle liquidazioni presso l'Agenzia Allianz di Casalecchio di Reno (BO), in via Marconi 110 (Tel. 051.571243), per semplificare le operazioni di pagamento.