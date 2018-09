Due taser in dotazione a Polizia Padova

VENEZIA, 6 SET - Sono a disposizione da oggi i due taser ricevuti dalla Polizia di Padova, che verranno utilizzati a turno da dieci agenti della squadra Volanti. La formazione si è svolta al Centro nazionale addestramento di tiro di Nettuno e la sperimentazione durerà tre mesi. "Il taser è un'arma in posizione intermedia tra le mani e l'arma da fuoco - commenta il questore Paolo Fassari - .Non nasce certo per fare le carezzine, ma per bloccare per qualche secondo la mobilità del soggetto che si scaglia contro i nostri uomini". L'utilizzo del taser sarà preceduto da una manovra di avvertimento: dopo aver estratto l'arma, gli agenti toglieranno la sicura e mostreranno la scarica elettrica a distanza. "A chi dice che all'estero ci sono stati casi di persone colpite dal taser mentre erano ammanettate - aggiunge - rispondo che queste azioni si chiamano tortura e che non appartengono al nostro modo di lavorare".