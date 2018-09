Un morto su tratto umbro Autosole

ORVIETO (TERNI), 6 SET - Una persona è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo l'A1, tra Orvieto e Fabro, in direzione nord. In base alle prime informazioni si tratta di un incidente autonomo, in quanto risulta un solo mezzo coinvolto. Sul posto polizia stradale, 118 e vigili del fuoco. Il traffico in direzione Firenze è rallentato, ma non vengono segnalati particolari problemi in quanto l'auto è finita contro il guard-rail laterale alla carreggiata. Poco più di una settimana fa, sullo stesso tratto stradale di oggi, se ne erano verificati altri due in cui erano morte in totale tre persone, padre e figlio di 10 anni e un camionista polacco. (ANSA).