Meloni, no a fusione Fdi-Fi

ROMA, 7 SEP - "Non c'è alcuna possibilità di una fusione tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Su troppi temi, dalla sovranità nazionale al rapporto con l'Europa, le nostre posizioni sono spesso non convergenti, e l'esperienza di una fusione a freddo tra partiti diversi è fallita anni fa e non avrebbe senso riproporla". Così Giorgia Meloni, interpellata dall'Ansa, replica alla proposta di Giovanni Toti di una lista unica Fi-Fdi alle Europee.