Strasburgo, bene ddl anticorruzione

STRASBURGO, 7 SET - "Le proposte vanno nella direzione giusta come auspicato dal Greco - organo anti corruzione del Consiglio d'Europa - nei suoi rapporti sull'Italia". Lo scrive in un tweet Gianluca Esposito, segretario esecutivo del Greco stesso, in relazione al ddl anti corruzione presentato ieri dal governo italiano. Esposito precisa all'ANSA, però, che per "una valutazione definitiva è necessario il testo finale".