Armani(Anas), capaci gestire autostrade

VENEZIA, 7 SET - "Sarei preoccupato se Anas con una rete di 27 mila chilometri, pari a circa 10 volte quella del maggior gestore autostradale a pedaggio, non fosse in grado di gestire tratte autostradali aggiuntive". Lo ha detto l'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, sulla capacità di gestire la rete autostradale se venisse richiesto dal governo. "Abbiamo sulla rete 13 mila ponti e viadotti gestiamo autostrade a pedaggio in Italia, da Cav a Sitaf - ha continuato -, e anche in Russia, più 1300 km di autostrade gratuite, entro l'anno riceveremo altri 3.600 km di arterie dalle Regioni". Oltre a questo, ha spiegato, "stiamo ricostruendo 14 mila chilometri di strade danneggiate dal terremoto tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. In questo settore possiamo quindi affrontare qualsiasi compito ci venisse richiesto dal Governo". "Quello di Cav - ha concluso - è un esempio virtuoso di gestione pubblica di un'autostrada a pedaggio, con il reinvestimento degli utili per opere sul territorio.