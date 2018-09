Cuffaro: non ho intenzione fare politica

ROMA, 7 SET - "Smentisco categoricamente qualsiasi mio impegno futuro in politica. La richiesta di poter beneficiare della riabilitazione penale è un diritto che intendo esercitare e che nulla ha a che vedere con la politica attiva e di partito". Lo dice l'ex presidente della Regione siciliana, Totò Cuffaro, che ha scontato nel recente passato una condanna a 7 anni per favoreggiamento di mafiosi, di nuovo al centro di polemiche per la sua presenza come relatore a un convegno sulle carceri in programma il 13 settembre nell'Assemblea siciliana. "L'unico impegno politico che intendo proseguire è quello sociale e umanitario in favore degli ultimi - ha dichiarato Cuffaro - e che mi vede coinvolto con tante altre persone in progetti di assistenza medica e per la realizzazione di infrastrutture sanitarie".