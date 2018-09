Arrivano i salviniani di Forza Italia

ROMA, 7 SET - Si definiscono "salviniani" di Forza Italia. La nostra bandiera è una ed una sola e non abbiamo intenzione di fondare un nuovo partito". Il progetto è ancora in fase iniziale ma spuntano le prime adesioni anche in Puglia. La nuova corrente "Forza Salvini" come già più volte chiarito dal promotore nazionale Pietro Spizzirri significa intendere Forza Italia con una sfumatura differente.