Sisto, Fiera Levante non sia passerella

ROMA, 7 SET - "Gli ultimi governi di sinistra hanno confuso la Fiera del Levante per una passerella su cui far sfilare la propria vanità: alla vuota propaganda si è associata una serie di promesse per il Sud, tutte, puntualmente, mai mantenute. Ora aspettiamo il premier Conte alla prova dei fatti". Lo afferma in una nota il deputato e coordinatore di Forza Italia per Bari e provincia Francesco Paolo Sisto.