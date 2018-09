Spiagge sicure, 300mila beni sequestrati

ROMA, 8 SET - Più di 3mila illeciti amministrativi e penali e più di 300mila beni sequestrati per un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro. È l'ultimo aggiornamento dell'operazione "Spiagge Sicure": si sta per concludere e ha coinvolto 54 comuni in tutta Italia. I sindaci hanno avuto la possibilità di attingere a un fondo da quasi 2,5 milioni per assumere personale della polizia locale a tempo determinato - i contratti di questo tipo sono stati 187 - o acquistare, riparare, ammodernare mezzi e attrezzature.